خطط روسية لدراسة الفضاء واستعمار القمر

أنجزت وكالة الفضاء الروسية وضع البرنامج الروسي الخاص بدراسة الفضاء البعيد، وسوف تعرضه خلال الأيام القادمة.

وقال رئيس إدارة التخطيط الاستراتيجي في الوكالة، يوري ماكاروف “لقد تطورت التكنولوجيا والقطاع الصناعي جاهز لدراسة الفضاء والقمر في المرتبة الأولى، وقد أنجزنا البرنامج الجديد وسف نعرضه بعد أيام”.

وكان معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية ووكالة الفضاء الروسية “روس كوسموس” قد أعلنا في شهر أبريل الماضي تشكيل لجنة مشتركة لوضع استراتيجية شاملة لدراسة القمر، التي هدفها النهائي إنشاء قواعد على القمر في ثلاثينيات القرن الحالي.

تبدأ المرحلة الأولى لدراسة القمر بواسطة أجهزة أوتوماتيكية، تليها مرحلة الرحلات المأهولة، وحسب البرنامج المقرر ستطلق إلى القمر ثلاثة أقمار اصطناعية لدراسته بصورة مفصلة قبل نهاية العقد الحالي.

ويقول “ليف زيلوني” نائب رئيس معهد الدراسات الفضائية، إن الرحلات المأهولة سوف تبدأ حسب البرنامج المقرر في نهاية عشرينيات القرن الحالي، موضحًا “لن تطول مدة بقاء رواد الفضاء في القواعد على القمر، بسبب الإشعاعات الكونية، وستكون مهمتهم، إنشاء مرصد لدراسة هذه الأشعة على سطح القمر.