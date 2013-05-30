النني: مكافآت التتويج مهمة ولكن فرحة أول لقب أهم

يرى محمد النني لاعب وسط بازل أن تتويجه بلقب الدوري السويسري أهم من مبلغ المكافآت التي سيجنيها للفوز به.

وتوج النني بلقب الدوري السويسري مع بازل يوم الأربعاء اكلينيكيا بعدما فاز على يانج بويز بهدف ورفع رصيده إلى 69 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه جراسهوبرز قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

ويتقدم بازل بفارق النقاط الثلاثة و16 هدفا على جراسهوبرز الذي يحتاج لخسارة منافسه وتعويض هذا الفارق الضخم من الأهداف، كما أن عامل المواجهات المباشرة يصب في مصلحة زملاء محمد صلاح والنني.

وقال النني في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "احتفلنا عقب الفوز بمباراة اليوم، لكننا أجلنا الاحتفالات الكبرى إلى المباراة الختامية على ملعبنا".

وأضاف النني مازحا "مكافآت الفوز بلقب الدوري مهمة بالطبع، ولكن فرحة التتويج بأول بطولة لي في الأشهر الستة الأولى أهم".

وانضم النني إلى بازل في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قبل أن يوقع عقدا حتى 2017 في صفقة لم يعلن عن قيمتها.