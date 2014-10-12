اشتباكات عنيفة بين «الجبهة الإسلامية» و«داعش» شمال حلب

شهدت المناطق الشمالية من محافظة حلب السورية، اشتباكات عنيفة بين تنظيم «داعش»، و«الجبهة الإسلامية»، التي تعد إحدى أكبر الفصائل الإسلامية المعارضة في سوريا، منذ السبت.

وأوضحت مصادر أن قوات من «الجيش السوري الحر» و«جبهة النصرة» ساندت «الجبهة الإسلامية» في قتالها التنظيم، لافتةً إلى أن المعارك مع التنظيم احتدمت بعد إقدام الأخير على قتل 12 عنصراً من «الجبهة الإسلامية». وأفاد «صالح عنداني»، المسؤول الإعلامي لـ«لواء التوحيد»، التابع لـ«الجبهة الإسلامية»، أن اشتباكات عنيفة وقعت بين «الجبهة الإسلامية» و«داعش»، في قريتي «دابق» و«احتيملات» شمال حلب الواقعة تحت سيطرته، مبيناً أنهم هجموا على مواقع للتنظيم في تلك القريتين، بواسطة الدبابات ورشاشات «الدوشكا»، وقذائف الهاون.