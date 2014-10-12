على طريقة «Men In Black».. علماء على وشك الانتهاء من جهاز «مسح الذاكرة»

تمكن مجموعة من الباحثين في جامعة «كاليفورنيا» الأمريكية من التوصل إلى نظرية مهمة قد تصل بهم إلى اختراع يساعد على فقدان الذاكرة باستخدام ومضات مكثفة من الضوء، على طريقة الفيلم الأمريكي الشهير «Men In black».

وأوضح موقع «بوليسي مايك» الأمريكي، الأحد، أنه تم إجراء محاولات واختبارات على الفئران فقط حتى الآن، ولكن النتائج واعدة إلى حد كبير، حسب تقرير الموقع.

وعن كيفية عمل الجهاز، أوضح الباحثون، في مركز «ديفيس» لعلم الأعصاب وقسم علم النفس بالجامعة، أنهم استخدموا العلاقة بين قشرة الدماغ والحصن الدماغي، لأن التفاعل بينهما يؤدي إلى الوصول إلى ذكريات محددة، ثم قرر فريق البحث التعامل مع هذه الأجزاء لتحديد كيف سيتم تطبيق فرضية محو الذكريات باستخدام الضوء.

التجربة على الفئران كانت كالتالي: تم وضعهم في قفص وتعريضهم إلى صدمة كهربائية، وعندما عادوا لأوضاعهم، كانت هناك علامات واضحة من الخوف إثر تعرضهم إلى التأثيرات الكهربائية، ولكن بمجرد تعرضهم لوميض من الضوء، لم يتذكروا الصدمة على الإطلاق، وذلك يعني أن الضوء ساعد على محو ذكرياتهم السيئة.

وأوضح فريق البحث أنه لا يزال هناك بعض الوقت لتطبيق تلك الطرق لمحو ذكريات الإنسان، مضيفا أن تلك الفئرات تولد ببروتين يسمح بغلق خلايا المخ بعد الاستجابة للضوء، مما يعني أن الإنسان من المفترض ولادته بطريقة مماثلة لكي يتم تطبيق نفس الطريقة.