جورج كلوني يغزو مواقع التواصل برقصته العربية

أثار النجم العالمي George Clooney ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، بعد الفيديو الذي إنتشر له وهو يقوم بحركة شهيرة بالعالم العربي، تؤديها الراقصات الشرقيات وتسمّى بالعوالم.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية أن Clooney، الذي قطع شهر العسل من أجل جمهوره، أدّى تلك الحركة خلال حديث تلفزيوني، من باب الطرافة وخفة الظل، ليبرز أنه تعلّم بعض عادات العرب بعد زواجه من المحامية اللبنانية أمل علم الدين.

وقد تنوعت آراء مستخدمي الفايسبوك والتويتر حول تلك الحركة، فالبعض إعتبرها مضحكة وطريفة، على عكس البعض الآخر الذي رأى أن الهجف منها هو التهكّم على الشعب العربي.

وفي إطار آخر، إشترى George Clooney لزوجته أمل علم الدين منزلاً جديداً في جزيرة خاصة ورومنسية على نهر التايمز الواقع جنوب بريطانيا. يبلغ ثمن المنزل حوالي 16 مليون دولار، ويتضمن 10 غرف نوم و8 حمامات، فضلاً عن النادي الرياضي وغرفة البخار والمكاتب وغرف الضيوف.

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