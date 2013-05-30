وزير الداخلية: تمكنا من الوصول إلى أحد من بثوا فيديو الجنود المختطفين في سيناء

الوزير: "سأذهب بنفسي إلى سيناء وسيتم القبض على الخاطفين".

كتب : فاطمة النشابي الأربعاء 29-05-2013 23:06

أعلن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، إلقاء القبض على أحد الذين قاموا ببث الفيديو للجنود المصريين السبعة الذين تم اختطافهم بسيناء، حيث تم رفع الفيديو من أحد مقاهي الإنترنت بمدينة العريش.

وأضاف إبراهيم، في اتصال هاتفي مع خيري رمضان خلال برنامج "ممكن" أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على شخص يدعى "وليد صلاح كيلاني" وهو رفيق حمادة شيتة، أحد المتهمين بالتورط في خطف الجنود، والذي طالب الخاطفون عبر مقطع الفيديو بإطلاق سراحه.

وواصل أن قوات الشرطة والقوات المسلحة تعمل بكامل طاقتها من أجل إلقاء القبض على الخاطفين، ولا أحد يقبل إلا أن يتم إلقاء القبض عليهم، قائلاً: "سأذهب بنفسي إلى سيناء وسيتم القبض على الخاطفين".