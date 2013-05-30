أخبار عاجلة

أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
مصدر أمني: 20 مليون جنيه وراء اختطاف برلماني سابق بسوهاج -
أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
ضبط مزارع يدير ورشة لتصنيع الأسلحة في سمنود -
"المنيا" تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. الأربعاء المقبل -
تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

وزير الداخلية: تمكنا من الوصول إلى أحد من بثوا فيديو الجنود المختطفين في سيناء

Google+ Print
وزير الداخلية: تمكنا من الوصول إلى أحد من بثوا فيديو الجنود المختطفين في سيناء وزير الداخلية: تمكنا من الوصول إلى أحد من بثوا فيديو الجنود المختطفين في سيناء
الوزير: "سأذهب بنفسي إلى سيناء وسيتم القبض على الخاطفين".

كتب : فاطمة النشابي الأربعاء 29-05-2013 23:06

أعلن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، إلقاء القبض على أحد الذين قاموا ببث الفيديو للجنود المصريين السبعة الذين تم اختطافهم بسيناء، حيث تم رفع الفيديو من أحد مقاهي الإنترنت بمدينة العريش.

وأضاف إبراهيم، في اتصال هاتفي مع خيري رمضان خلال برنامج "ممكن" أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على شخص يدعى "وليد صلاح كيلاني" وهو رفيق حمادة شيتة، أحد المتهمين بالتورط في خطف الجنود، والذي طالب الخاطفون عبر مقطع الفيديو بإطلاق سراحه.

وواصل أن قوات الشرطة والقوات المسلحة تعمل بكامل طاقتها من أجل إلقاء القبض على الخاطفين، ولا أحد يقبل إلا أن يتم إلقاء القبض عليهم، قائلاً: "سأذهب بنفسي إلى سيناء وسيتم القبض على الخاطفين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»

فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»

صوروفيديو.. أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا

صوروفيديو.. أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا

بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش