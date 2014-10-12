“الداخلية”: تظاهرات الإخوان بالجامعات لم تؤثر على سير العملية التعليمية

قال مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، إنه فى إطار متابعة الحالة الأمنية بالجامعات مع بدء العام الدراسى، شهدت جامعات الأزهر وعين شمس والقاهرة والمنصورة والزقازيق، اليوم الأحد، تجمعات لبعض الطلبة المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى داخل الحرم الجامعى عقب صلاة الظهر، لم تؤثر على سير الدراسة داخل تلك الجامعات.

وأضافت الداخلية فى بيان صادر عنها، أن جامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس، شهدت بعض أحداث العنف، وتجمع حوالى 200 طالب من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى أمام بوابة جامعة الأزهر المطلة على شارع المخيم الدائم من الداخل وأتلفوا 3 بوابات إلكترونية خاصة بشركة الأمن.

وتابع البيان، أن القوات تدخلت وتم تفريقهم وفى جامعة عين شمس تجمع حوالى 150 طالب داخل كلية الحقوق وقاموا بإطلاق ألعاب نارية، و تدخلت القوات وتمكنت من السيطرة على الموقف وصرف المتجمعين، وضبط 7 من المشاركين فى أعمال الشغب.

وأشار البيان، إلي أن فى جامعة القاهرة، تجمع بداخلها حوالى 220 طالب داخل الحرم الجامعى وقاموا بإتلاف 2 بوابة إلكترونية خاصة بشركة الأمن، وطالب رئيس الجامعة بدخول القوات الحرم الجامعى، وتمكنت من السيطرة على الموقف وتفريق المتجمعين.