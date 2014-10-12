«شكرى» يلتقى وزيرة خارجية السويد

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، بعد ظهر الأحد، وزيرة خارجية السويد مارغوت فالستروم، على هامش أعمال مؤتمر إعادة إعمار غزة، حيث استهلت الوزيرة السويدية المقابلة بتقديم الشكر والتقدير لمصر وقيادتها على جهودها المتواصلة فى تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى وإعمار ما تم تدميره فى الحرب على غزة، بينما هنأ «شكرى» الوزيرة السويدية على توليها مهام منصبها الجديد، مشيدا بدور السويد الداعم للحقوق الفلسطينية.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن الوزير شكرى تناول خلال اللقاء الجهود المصرية لدعم حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية والعمل على انجاح الجهود الدولية لاعادة اعمار غزة، وضمان عدم تكرار الاعتداءات على القطاع، والعمل على فتح جميع المعابر التى تربط غزة بإسرائيل لضمان تدفق المواد الأساسية ومواد البناء وغيرها.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين تناولا مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، سواء فى المجالات السياسية أو الاقتصادية أو التجارية، والعمل على مزيد من تطويرها فى ظل الحكومة السويدية الجديدة. كما تم تناول عملية تنفيذ خريطة الطريق وقرب انتهائها بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشددا على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة حديثة تحقق المساواة لأبنائها أمام القانون.