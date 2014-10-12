أمن مطار أمريكي يحقق مع فائز بـ«نوبل» حول حيازته للجائزة

أوقف أمن مطار ولاية نبراسكا الأمريكية، براين شميت، الفائز بجائزة «نوبل» في الفيزياء، وحقق معه حول حيازته للجائزة.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن شميت، 47 عاما، حصل على جائزة «نوبل» في الفيزياء حول مشاركته في اكتشاف تسارع امتداد الكون، الاكتشاف، الذي يغير الفهم حول النظام الشمسي.

وأوردت الصحيفة أنه على الرغم من حصوله على جائزة «نوبل» في الفيزياء لم يلق شميت معاملة خاصة في مطار نبراسكا عندما حاول أن يتوجه بجائزته التي تزن 24 قيراطا من الذهب الخالص إلى الولاية من أجل أن يريها لجدته، حيث أوقفته سلطات المطار واستجوبته بشان الجائزة الذهبية.

وقال شميت: «عندما يفوز أحد بجائزة (نوبل) فهي بالتأكيد جائزة (نوبل)، من حيث حجمها فإنها تقارب إلى حد بعيد جائزة حجم الميدالية الأوليمبية، وتزن نصف رطل ومصنوعة من الذهب، وعندما فزت بالجائزة طلبت جدتي التي تقطن في فارجو في شمال ديكوتا أن ترى الجائزة، ولذلك قررت أن أذهب بجائزتي إليها، أثناء مغادرتي المطار ومرور حقيبة الكمبيوتر المحمول الخاص بي، حيث كانت الميدالية به، بجهاز الأشعة، رأيت التوتر في أعينهم».

وتابع :«سألوا هناك شيء في حقيبتك سيدي، فقلت نعم، أعتقد أنه هذا الصندوق، وقالوا ماذا بالصندوق؟ قلت ميدالية إنها ميدالية ذهبية كبيرة، ثم فتحت الصندوق، وسألوا من ماذا صنعت قلت من الذهب، ومن أعطاك إيها، أجبت ملك السويد، ولماذا؟ فأجبت لأنني ساعدت في اكتشاف تسارع توسع الكون»، مضيفا: «عند هذه النقطة فقدوا حس الفكاهة».