بالصور.. الحقيقة وراء «كيس كيري» أثناء سفره إلى مصر

نشرت وكالة أنباء رويترز 3 صور لوزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، وهو يحمل «كيسا بلاستيكيا» أثناء مغادرته قاعدة أندروز الجوية في ولاية ميرلاند الأمريكية، السبت، للمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، الذي استضافته مصر، الأحد.

ولم تشر رويترز في تعليقها على الصورة إلى أى تفاصيل حول «الكيس البلاستيك»، الذي كان يحمله كيري وهو يلوح لأحد الأشخاص بيده اليمنى قبل صعوده إلى الطائرة، بينما يده اليسرى تحمل حقيبة ذات لون بني.

وعلى الكيس ظهرت علامة سلسلة متاجر «Safeway» الأمريكية، التي تأسست، عام 1915، فيما توقع عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ما يحمله كيري بداخله في الرحلة التي تستغرق نحو 13 ساعة، فكتبت صاحبة حساب «بكيزة هانم» على موقع «تويتر»: «كيري جايب معاه غيار وسميطتين حاططهم في كيس بلاستيك منظره (عرة) بس دول عظمي إخييييه»، وعلقت أسماء فؤاد تحت هاشتاج عنوانه «#كيس_كيري_فيه_ايه»: «ده منظر والنبي».