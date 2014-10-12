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أستراليا تؤكد أن «بوتين» سيشارك في قمة مجموعة العشرين

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أستراليا تؤكد أن «بوتين» سيشارك في قمة مجموعة العشرين أستراليا تؤكد أن «بوتين» سيشارك في قمة مجموعة العشرين

أكد وزير المالية الأسترالي جو هوكي، الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر في بريسبان (استراليا) بالرغم من التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا.
> وجاء تأكيد الدولة المضيفة بعد أن أعلن الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو أنه سيلتقي فلاديمير بوتين، الجمعة 17 أكتوبر، خلال قمة بين آسيا وأوروبا ستعقد في ميلانو بإيطاليا.
> وقال هوكي للإذاعة الأسترالية، صباح الأحد، «تحدثت أمس إلى وزير المالية الروسي (...) وأكد أن الرئيس بوتين سيأتي إلى قمة قادة مجموعة العشرين في بريزبين».
> وكانت أستراليا أعلنت نهاية سبتمبر أن بوتين سيشارك في القمة بناء على رغبة عدد كبير من دول مجموعة العشرين بالرغم من التوتر الناجم عن الازمة في أوكرانيا.
> وأضاف الوزير الأسترالي «أن الموقف الحازم للرئيس الأمريكي والمستشارة الألمانية وقادة آخرين هو أن يشارك في القمة». وأوضح «أعتقد أنه سيجري خلال القمة حوار شامل وصريح مع الرئيس بوتين».
> وكانت أصوات اعترضت على مشاركة بوتين في هذه القمة بعد سقوط الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا، حيث تدور معارك عنيفة بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا.

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