يسري فودة في تحقيق استقصائي: النحالون يستخدمون موادًا تسبب السرطان لزيادة إنتاج العسل

كتب : محمد عاشور منذ 14 دقيقة

ناقش الإعلامي يسري فودة، في تحقيق استقصائي، أعده فريق عمل برنامجه "آخر كلام"، أضرار عسل النحل الناتج عن ملكات النحل المريضة، والمهربة من خارج مصر بطرق غير شرعية.

وكشف التحقيق، أن عددًا كبيرًا من النحاليين يستخدمون مادة "الكلوروفنكول"، وهي مضاد حيوي، يساعد على مد عمل ملكات النحل، وزيارة إنتاجها من العسل.

وأثبت الباحثون والعلماء، أن هذه المادة ضارة جدا على الإنسان الذي يتناول هذا العسل المنتج من النحل الذي تم رشه بـ"الكلوروفنكول"، وتتسبب في مرض السرطان بالدم ونخاع العمود الفقري.

وأطلق "فودة" على التحقيق الاستقصائي المصور اسم "عسل مُر".

وقال عدد من النحالين إنهم مضطرون لاستخدام هذه المادة التي تزيد من إنتاج النحل؛ لانتشار الأمراض بين النحل، وتكلفة تربية النحل الباهظة، وهو ما يعني عدم تغطية التكلفة في الإنتاج.