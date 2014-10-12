أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فينجر: مورينيو استفزني.. وأعتذر عما حدث

Google+ Print
فينجر: مورينيو استفزني.. وأعتذر عما حدث فينجر: مورينيو استفزني.. وأعتذر عما حدث

في الوقت الذي اتهم فيه أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال نظيره في تشيلسي جوزيه مورينيو بإثارة أعصابه.. تقدم باعتذار عن الواقعة التي جذبت الأضواء خلال الأسبوع الماضي بإنجلترا.

تشيلسي فاز على أرسنال في ملعب ستامفورد بريدج بهدفين من دون رد في قمة مسابقة الدوري الإنجليزي.

خلال اللقاء، ذهب فينجر في طريقه إلى مقعد مورينيو، وحدث صدام بين الطرفين ظهر فيه البروفسور الفرنسي مستثارا وعصبيا بشكل كبير.

وقال فينجر عما حدث: "ليس جيدا أن نتحدث عن تلك الواقعة طوال الوقت، لأنها لا تستحق كل هذا".

ثم استدرك "لم أذهب إلى مكان مورينيو، لكننا اصطدمنا سويا.. أعتذر عما حدث على أي حال".

ووجه الصحفي سؤالا لفينجر "هل شعرت أن مورينيو يستفزك".

فأجاب فينجر "قليلا، نعم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع