فينجر: مورينيو استفزني.. وأعتذر عما حدث

في الوقت الذي اتهم فيه أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال نظيره في تشيلسي جوزيه مورينيو بإثارة أعصابه.. تقدم باعتذار عن الواقعة التي جذبت الأضواء خلال الأسبوع الماضي بإنجلترا.

تشيلسي فاز على أرسنال في ملعب ستامفورد بريدج بهدفين من دون رد في قمة مسابقة الدوري الإنجليزي.

خلال اللقاء، ذهب فينجر في طريقه إلى مقعد مورينيو، وحدث صدام بين الطرفين ظهر فيه البروفسور الفرنسي مستثارا وعصبيا بشكل كبير.

وقال فينجر عما حدث: "ليس جيدا أن نتحدث عن تلك الواقعة طوال الوقت، لأنها لا تستحق كل هذا".

ثم استدرك "لم أذهب إلى مكان مورينيو، لكننا اصطدمنا سويا.. أعتذر عما حدث على أي حال".

ووجه الصحفي سؤالا لفينجر "هل شعرت أن مورينيو يستفزك".

فأجاب فينجر "قليلا، نعم".