جنايات سوهاج تجدد حبس المتهمين بقتل شخصًا 45 يومًا على ذمة التحقيقات

قررت محكمة جنايات سوهاج تجديد حبس المتهم “محمد. خ .أ” 45 يومًا على ذمة التحقيقات لإتهامه بالإشتراك مع 2 آخرين بقتل المجنى عليه “مكرم. ن. ت”، بسبب عدم دفع فدية لهم بعد خطفه بقرية أدفا دائرة مركز سوهاج تعود أحداث الواقعة عندما تم العثور على جثتة ملقاة بأحد ترع مركز سوهاج فى حالة تعفن حيث اشارت التحريات الأولية إنها جثة “مكرم . ن . ت” 54 سنة مسيحى موظف بمديرية الشباب والرياضة ويقيم بقرية أدفا غرب مدينة سوهاج ومبلغ عن اختفاءة منذ 5 أيام تم ايداع الجثة بمستشفى سوهاج العام حيث قررت النيابة استدعاء الطبيب الشرعى لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة هذا واظهرت التحريات وجود خلافات بين الضحية وأحدى عائلات قرية أدفا بسبب قيام محمد “خ. ا” 27 سنة مسلم بمعاكسة ابنة القتيل الأمر الذى أدى إلى قيام المجنى علية بالتقدم ببلاغ لمركز شرطة سوهاج يتهم فية الشاب بالتحرش بنجلتة وإحداث إصابات بها بسبب رفضها الإنسياق وراء رغباتة ما أدى إلى قيام الشاب بضرب نجلة المجنى علية وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهم وآخرين وراء ارتكاب الواقعة لمرورهم بضائقة مالية فاتفقوا على خطف المجنى عليه واحتجزوه فى مكان بعيد وطلبوا من أسرته فدية قدرها مليون جنيه وعندما تأكدوا فى عدم قدرة أسرة المجنى عليه على دفع الفدية قاموا بذبحه بسكين وفروا هاربين تم القبض على المتهم،واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين وهم” ناصر. ا” و”مصطفى .ب” تم ضمهم للقضية وبعرضهم على النيابة، أمرت بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيق، تم تجديدها إلى 15 يومًا وجددت لهم اليوم محكمة الجنايات 45 يوم.