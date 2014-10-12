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قوات الإنقاذ النهرى: إنتشال الجثة 19 لضحايا معدية سمالوط وبلاغات بـ6 جثث مفقودين

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قوات الإنقاذ النهرى: إنتشال الجثة 19 لضحايا معدية سمالوط وبلاغات بـ6 جثث مفقودين قوات الإنقاذ النهرى: إنتشال الجثة 19 لضحايا معدية سمالوط وبلاغات بـ6 جثث مفقودين

أرشيفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا من إنتشال جثة جديدة لضحايا حادث معدية سمالوط فيما وردت 6 بلاغات جديدة من الأهالي تفيد بوجود 6 أشخاص مفقودين في الحادث وبينهم أمين شرطة.
> تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطاراً بتمكن قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثة “محمد سيد مندور” 63 سنة، ليصل بذلك إجمالي عدد الجثث المنتشلة إلي 19 جثة.
> كما تلقي العميد طاهر رفعت مأمور مركز شرطة سمالوط، بلاغاً من محمود عبد الله أحمد محمد، يفيد بأن شقيقه مجدي 44 سنة أمين شرطة من قوة مركز مطاي، كان ضمن المفقودين في الحادث، وكان بحوزته سلاح ميري عهدته ماركة C-Z ، وأنه كان متوجهاً إلي عمله، كما وردت للقسم 5 بلاغات أخري من مواطنين تفيد بفقدان ذويهم، ليصل بذلك عدد الغرقي وفقاً لبلاغات الأهالي للشرطة إلي 26 شخصًا.

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