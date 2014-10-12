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بالصور.. احتفالية القوات المسلحة بذكرى حرب أكتوبر بمكتبة الإسكندرية

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بالصور.. احتفالية القوات المسلحة بذكرى حرب أكتوبر بمكتبة الإسكندرية بالصور.. احتفالية القوات المسلحة بذكرى حرب أكتوبر بمكتبة الإسكندرية

احتفالية القوات المسلحة بذكرى حرب اكتوبر

نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالاسكندرية ، ظهر اليوم الأحد ، احتفالية بذكرى مرور 41 عام على حرب6 أكتوبر عام 73 19 بمكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور كلاً من اللواء رضا فاضل رئيس أركان حرب المنطقة الشمالية العسكرية واللواء فؤاد فيود مستشار مدير ادارة الشئون المعنوية واللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية ، والدكتور خالد عزب، نائبا عن الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، وقيادات المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية.

وقال اللواء رضا فاضل رئيس أركان حرب المنطقة الشمالية العسكرية أن الشعب المصري أول من انشئ الجيوش والجيش المصري هو الأقدم بين الشعوب، وأن نصر أكتوبر سيظل نقطة ركيزة في تحول الصراع العربي الاسرائيلي، وان حرب اكتوبر وضعت فاصل تاريخي فيما يتعلق بمفهوم الأمن القومي والتحالفات وصناعة القوى الكبرى، وأن حرب أكتوبر أثبت ان القيادة المصرية قادرة على النصر وأنه درس كبير لتحقيق النصر العظيم، وأن الأمة العربية عندما تقف صفاً واحداً تحقق الانتصارات.

قال الدكتور خالد عزب مدير إدارة المشروعات المركزية بمكتبة الإسكندرية أنه تم اختيار عنوان”الصمود والنصر” مشروع خاص عن توثيق ورصد المواد المتعلقة بحرب أكتوبر المجيدة في مشروع ذاكرة المعاصرة، فحرب أكتوبر مجيدة خدع فيها الرزعيم الراحل محمد أنور السادات العدو وحقق الانتصار العظيم، وأنه قد تم توثيق أبطال حرب أكتوبر على رأسهم والفريق أول عبد المنعم الرياض الذي تحول إلى رمزاً للشهيد، والمشير أحمد سماعيل، وقد حصلت المكتبة على جميع صورهم ولديها صور تجارب العبور في منطقة القناة لتكون أول مرة تنشرفي مشروع ذاكرة مصر المعاصرة، وجعل التوثيق على صفحات الانترنت من خلال موقع المشروع.

وأضاف أنه قد تم تكليف إدارة المشروع عن تأريخ المدافع من المماليك إلى عصر محمد علي، ويتم الاستمرار في خطة متكاملة عن تأريخ القوات البحرية منذ عصر محمد علي إلى الآن سواء من الاشيف الإنجليزي أوالفرنسي.

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