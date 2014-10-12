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انتشال 3 جثث جديدة في حادث معدية المنيا ليصل الإجمالي إلى 18 غريق

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انتشال 3 جثث جديدة في حادث معدية المنيا ليصل الإجمالي إلى 18 غريق انتشال 3 جثث جديدة في حادث معدية المنيا ليصل الإجمالي إلى 18 غريق

أرشيفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري والضفادع البشرية بالمنيا، من إنتشال 3جثث جديدة من ضحايا حادث معدية الموت ، ظهر اليوم الأحد.

تم انتشال جثث صلاح عبد الظاهر محمود، محمود هشام عبد الوهاب، ومحمد ربيع كامل، ليصل بذلك إجمالي عدد الجثث المنتشلة إلى 18 جثة وهم لمصطفي علي بيومي ، مصطفي عبد الغني زهران ، مصطفي جمال فتحي عبد العال -محمد أشرف قنديل ، محمد جمال سليم ، محمد فادي أحمد ، يحيي عرفات محمد حسن ، عبد القادر شعبان عبد القادر ، محمود محمد محمد عبد الرحيم ، محمودمحمد حسانين حرب ، محمد محمد مجدي ، أحمد عبد الله أحمد، ومحمد أبو بكر، محمد مجدي الصغير ، ومجدي حسايين.

يذكر أن مركز سمالوط قد شهد حادث مروع عندما سقطت سيارة كانت تقل عدداً من المواطنين في طريقهم لتشييع جنازة بالبر الشرقي بقرية بني خالد، وبالإنتقال والفحص تبين أنه اثناء رسو معدية نقل الركاب والسيارات من الضفة الغربية إلي الضفة الشرقية لنهر النيل بناحية قرية عرب الزينة وحال قائد السيارة رقم “41566″ نقل المنيا بإدارة محركها ارتدت للخلف وسقطت مباشرة بالمياه وأسفر ذلك عن غرق مستقليها.

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