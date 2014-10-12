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روتارى العروبة يتبرع بـ5 مليون جنيه لإنشاء مدرسة ثانوية بأسوان ‎

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روتارى العروبة يتبرع بـ5 مليون جنيه لإنشاء مدرسة ثانوية بأسوان ‎ روتارى العروبة يتبرع بـ5 مليون جنيه لإنشاء مدرسة ثانوية بأسوان ‎

أرشيفية

وافق  اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان علي تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 ألاف متر مربع في منطقة خور أبو سبيرة بقرية أبو الريش لإقامة مدرسة للمرحلة الثانوية والتي سيتبرع بإنشائها نادي روتاري العروبة بالقاهرة

وأشار المهندس صابر سند رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان إلي أن المدرسة الثانوي الجديدة ستخدم قري أبو الريش بحري وقبلي وخور أبو سبيرة والأعقاب بحري وقبلي بإمتداد 25 كم حيث سيخفف ذلك عبء الانتقال لأبناء هذه القري  وخاصة أن أقرب مدرسة ثانوي تقع داخل مدينة أسوان ، لافتًا إلي أنه طبقًا لنماذج بناء المدارس بهيئة الأبنية التعليمية ستصل تكلفة المدرسة الجديدة لحوالي 5 مليون جنيه وستضم 19 فصل دراسي ، بجانب غرف الأنشطة والإدارة ودورات المياه والملاعب والتي ستكون موزعة علي مبني مسطح من أرضي ودورين .

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