مرتضى منصور يهاجم رئيس الاهلي ويتهم وايت نايتس بمحاولة اغتياله

هاجم مرتضى منصور رئيي نادى الزمالك، محمود طاهر رئيس النادى الاهلي، وذلك بعد تعرضه لاعتداء من قبل اشخاص مجهولين امام بوابات نادى الزمالك اليوم الاحد.

وطالب رئيس الزمالك، وزير الداخلية بالقبض على افراد الاولتراس التى امرت النيابة بضبطهم، مؤكدا انه لن يستعن باى حراسات خاصة في الفترة القادمة وسيواصل مهام عمله بشكل طبيعي.

وقال مرتضى منصور- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر النادي بميت عقبة، للاعلان عن التعاقد مع المدرب البرتغالى باتشيكو- إن اربعة اشخاص يستقلون دراجتين ناريتين قاموا بالاعتداء عليه بالقاء مادة حارقة ”ماء نار” أمام بوابة النادى، مؤكدا انهم ينتمون لرابطة اولتراس واين نايتس.

وانتقد منصور، دفاع محمود طاهر رئيس النادى الاهلى عن روابط الاولتراس في مصر التي وصفها بالجماعات الارهابية، مشيرا ا الى ان افراد الاولتراس هم السبب في كل احداث الشغب التى وقعت في الفترة الاخيرة، بالاضافة الى اعتدائهم على فريق شبيبة القبائل الجزائري المتواجد حاليا بالقاهرة لخوض لقاء ودى امام الزمالك.

وأضاف منصور، ان رئيس الاهلي رفض التعاون مع كل اندية الدورى الممتاز، للقضاء على ظاهرة الاولتراس في مصر، موضحا انه لن يهاب من اى محاولات لقتله وسيستمر في حربه ضد شغب هذه الروابط.

أ ش أ