تنشيط السياحة : فريق عالمي لتصوير معالم أسوان السياحية والأثرية‎

أعلن عبد الحكيم حسين مدير فرع الهيئة العامة لتنشيط السياحة بأسوان ان فريق يضم 56 من أشهر المصورين العالمين سيصل للمحافظة للقيام بتصوير المواقع الأثرية والمعالم والمزارات السياحية بأسوان ، والقرية النوبية بغرب سهيل والسوق السياحي.

وأكد حسين علي أن المواد الفيلمية والصور التي سيقوم فريق العمل التليفزيوني بتصويرها سيتم عرضها في القنوات التليفزيونية المحلية والعالمية واليوتيوب وصفحات الانترنت وذلك ضمن الجهود المبذولة للتسويق الجيد للسياحة الأثرية والثقافية ، بجانب الأنماط السياحية الأخرى التي تشتهر بها أسوان مثل السياحات النيلية والبيئية والعلاجية ، علاوة علي سياحة السفاري وصيد الأسماك ومشاهدة الطيور والتسوق.

وأشار حسين أنه تم تقديم كافة التسهيلات لفريق العمل التليفزيوني خلال زياراتهم لأسوان في الفترة من 10 إلي 12 أكتوبر الجاري من أجل إنجاح مهمتهم ، وخاصة أن ذلك سيعكس الصورة الايجابية للمقومات السياحية بأسوان والقادرة علي جذب المزيد من الحركة السياحية في الموسم الحالي ، كما سيؤكد ذلك علي عودة الأمن والأمان والاستقرار التي تشتهر به هذه المحافظة العريقة والتي تعتبر ملتقي للحضارات ومجمع للأديان.