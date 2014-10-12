"اراب أيدول": الجمهور يريد تغيير إسم البرنامج إلى "Egypt idol"

بيروت_علي حلاّل

حملت حلقة الفرصة الذهبية لإختيار 4 مشتركين لينضموا إلى زملائهم التسعة للمنافسة على لقب "أراب أيدول" الكثير من المفاجآت، واستياء من الجمهور التونسي والمغربي واللبناني، حيث كانت حصة الأسد هذا العام لمصر.

وما شكل صدمة للمتابعين هو عدم اختيار كل من وائل كفوري ونانسي عجرم للمشترك اللبناني الوحيد جورج نجم، ما جعل لبنان خارج المنافسة في "أراب أيدول" هذا العام، رغم ان جورج بدا من أكثر المشتركين راحة خلال حلقة الفرصة الذهبية، وكان يمازح أصدقاءه بالقول: "اخبار الأعصاب إيه"؟، وانتظر كما أهله أن يقول وائل او نانسي اسمه، وجهز نفسه بشرب الماء ليقدم أغنيته على المسرح، إلا انه أصيب بخيبة أمل كبيرة باستبعاده من المنافسة، واختيار نانسي لشخصين من مصر، ووائل اختار مشتركاً فلسطينياً وآخر من العراق.

قبل بدء الحلقة سيطر الخوف والإرتباك على المشتركين الخمسة عشر الذين جلسوا في دائرة الخطر، ورصدت "سيدتي نت" وضعهم، فكان الفلسطيني هيثم خلايلي خائفاً ويتمنى عودته إلى زملائه، كذلك إيناس كانت تنتظر فرصتها ولكن لم تتوقعها أن تأتي من أحلام.

في المقابل شنّ متابعو البرنامج هجوماً عنيفاً على إدارة البرنامج بأخذ أصوات مصرية، وإهمال الأصوات التونسية والمغربية، وقالوا إنه يجب أن نطلق على البرنامج اسم "Egypt idol" لا "أراب أيدول"، فهل ظلمت اللجنة مشتركين على حساب آخرين؟ بالنهاية هذه هي لعبة البرنامج والذين تأهلوا للمرحلة النهائية يملكون أصاتاً مميزة تجعلهم ينافسون على لقب محبوب العرب بموسمه الثالث.

من جهة ثانية، اعتبر كثيرون أن وائل ونانسي لم يكونا عنصريين باختياراتهما، واختاروا من بنظرهم يمكنه المنافسة على اللقب، فكسب وائل رضا الفلسطينيين في هذه الحلقة باختياره لهيثم الذي أدى أغنية للموسيقار ملحم بركات بطريقة مذهلة، ونانسي وأحلام كسبتا رضا الجمهور المصري باخيارهما لمحمد وإيناس من مصر، وحسن كان ينتظر أن يعطي الفرصة لمصري أيضاً وكان مؤمناً بموهبة مؤمن ولذلك اختاره أن يستمر في المنافسة.

اذا، صورة الرابح لهذا العام، بدأ يرسمها المتابعون للبرنامج على مواقع التواصل الإجتماعي، الذين توقعوا أن يكون حامل اللقب لهذا العام من مصر.

عدوى الشوكولاتة

يبدو ان عدوى الشوكولاتة نقلتها أحلام إلى وائل، الذي شوهد خلال الفواصل الإعلانية يقوم بتناولها هو وأحلام، ومازال الكلام المعسول هو المسيطر بينهما، والأمور تسير بينهما على ما يرام لغاية الآن. فهل سيستمر هذا الغزل في الحلقات المقبلة؟ وكان وائل الأكثر ارتياحاً في اختياره لمن يريد أن يكمل مشوار المنافسة معهم، فكانت الأسماء جاهزة في رأسه وبدا واضحاً إعجابه بصوت هيثم الذي أطربه حسبما قال.

أما احلام فبدت منزعجة خلال أداء المشتركة هبة الله يوسف لأغنيتها، كونها لم تجد الغناء بطريقة جيدة وباعتراف الحاضرين في الستوديو، بأن ايناس تستحق الفوز .

دموع وابتسامات

ويمكن اختصار المشهد في حلقة الفرصة الذهبية بأنها حملت الكثير من الدموع والإبتسامات، فمن لم يحالفه الحظ حزن على خروجه، وربما سينتظر فرصة أخرى في العام المقبل أو يشترك ببرنامج هواة آخر، أو يشق طريقه بنفسه بعيداً عن "أراب أيدول".

إذا، 13 مشتركاً سينافسون على لقب محبوب العرب في المرحلة النهائية، وسيكون ضيف الحلقات النهائية الأولى من البرنامج محبوب العرب محمد عساف الذي سيطلق ألبومه الأول من المسرح الذي قدمه نجماً على الساحة العربية.