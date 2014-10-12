5 نجوم فقدوا أهاليهم في جرائم قتل مروعة

حياة النجوم ليست سعيدة وسهلة كما نتوقع، وعلى الأرجح أنّ طفولتهم هي السبب الأساسي في ذلك. هنا، لا نقصد الفقر والأوضاع المادية المتردية فقط. ولا بدّ من إلقاء الضوء على بعض النجوم الذين عانوا بسبب فقدان أهاليهم نتيجة جرائم قتل مروّعة.

Jennifer Hudson: في عام 2008، أقدم صهرها William Balfour ، أي زوج شقيقتها Julia ، على قتل والدتها Darnell وشقيقها Jason وابن شقيقها Julian King رمياً بالرصاص. وأثبتت التحقيقات حينها أنه المسؤول عن هذه الجرائم المروّعة، حيث واجه حينها حكماً بالسجن مدى الحياة.

Patrick Duffy: هذا الممثل الأمريكي، الذي اشتهر بدوره في soap opera ، فقد والديه Marie و Terencعام 1986 ، على يد عصابة، داخل البار الخاص بهما في مونتانا، حيث أطلقت عليهما النار. وبعد التحقيقات اللازمة،اتّضح أن شخصين هما المسؤولان عن الجريمة، وأصدرت المحكمة حكماً عليهما بالسجن 75 عاماً.

Charlize Theron: سنة 1991 قام والدها Charles بقتل والدتهاGerda ،بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرّح. وأثبتت التقارير الطبيّة في ذلك الوقت أنّالوالد لم يكن واعياً، بسبب إفراطه في شرب الكحول، فلم يصدر أيّ حكم قضائي بحقّه.

Michael Jordan: لاعب كرة السلّة الشهير عاش صدمة كبيرة في عام 1993، بعد أن قام سارق بالاستيلاء على سيارة والده ومحتوياتها، وقتله بداخلها. حتى الآن لم تُكشف ملابسات الحادثة، ولم يتمّ ضبط المجرم.

Dylan McDermott: هذا الممثل الأمريكيّ هو من النجوم الذين عاشوا طفولة صعبة وقاسية.وعندما بلغ سنّ الخمس سنوات فقد والدته، بعد أن قام حبيبها السرّي John Sponza بقتلها عن سابق تخطيط.