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الظهور الأول لمشيرة إسماعيل في عزاء كريم عبد الرحمن بعد فترة غياب طويلة

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الظهور الأول لمشيرة إسماعيل في عزاء كريم عبد الرحمن بعد فترة غياب طويلة الظهور الأول لمشيرة إسماعيل في عزاء كريم عبد الرحمن بعد فترة غياب طويلة

الإثنين 13-10-2014 02:26

حالة من الحزن الشديد، سيطرت على الوسط الفنّي عند إعلان خبر وفاة كريم عبد الرحمن ابن الفنانين سيف عبد الرحمن ورجاء حسين، وذلك عن عمر الخامسة والأربعين من جراء تعرّضه لهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء قيادته سيارته.

وحرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء لوالديّ الفقيد، في مسجد آل رشدان.

وقد حضر العزاء كل من: رجاء الجداوي، ودلال عبد العزيز، وصابرين اللواتي كن في حالة من البكاء الشّديد، ولم يتمالكن أنفسهن.

واللافت، كان ظهور الفنانة مشيرة إسماعيل بعد فترة طويلة من الغياب، والتي حرصت على أداء واجب العزاء رغم غيابها عن الأضواء منذ أعوام، بسبب علاقة الصداقة القوية التي تجمعها بأهل الفقيد.

كما حضر كل من الفنانين: مصطفى شعبان، وهاني رمزي، وجلال الشرقاوي، وعبد الرحمن أبو زهرة، وغيرهم.

 

 

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