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الأمن المركزى وفالكون يخليان جامعة القاهرة من الطلاب بعد شغب عناصر الإخوان

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الأمن المركزى وفالكون يخليان جامعة القاهرة من الطلاب بعد شغب عناصر الإخوان الأمن المركزى وفالكون يخليان جامعة القاهرة من الطلاب بعد شغب عناصر الإخوان

أرشيفية

قامت قوات الأمن المركزى التابعة لمديرية أمن الحيزة بإخلاء طلاب جامعة القاهرة بكافة كلياتها، بعدما قام طلاب الإخوان بتظاهرات أُثير خلالها الكثير من أعمال الشغب .

كانت القوات قد تمركزت عند مداخل الجامعة خاصة عند الباب المؤدي لكلية التجارة والأبواب المؤدية إلى محطة المترو والقبة.

ويساعد أفراد شركة الفالكون والأمن الإدارى قوات الأمن لمنع دخول الطلاب ،كما لم ينسحب  أفراد شركة الفالكون ، مثلما ذكرت بعض المواقع الالكترونية .

كان طلاب جماعة الإخوان قد قاموا بالتظاهر اليوم الاثنين داخل الجامعة ، و قاموا خلال تظاهراتهم بحسب رواية المراسل بأعمال شغب و سارعوا فى تدمير بوابات التأمين الجديدة .

المراسل:طارق سمير

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