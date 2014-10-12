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رئيس جامعة الأزهر اتخاذ الاجراءات القانونية بكل حسم وحزم ضد المخالفين

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رئيس جامعة الأزهر اتخاذ الاجراءات القانونية بكل حسم وحزم ضد المخالفين رئيس جامعة الأزهر اتخاذ الاجراءات القانونية بكل حسم وحزم ضد المخالفين

الدكتورعبدالحي عزب رئيس جامعة الأزهر

أكد الدكتورعبدالحي عزب رئيس جامعة الأزهر انتظام الدراسة في كليات الجامعة اليوم وتوافد الطلاب منذ الصباح الباكر إلى كلياتهم.

وأشار رئيس جامعة الأزهر في بيان له إلى أن هناك تجمعات قليلة من الطلاب حاولت تعكير صفو الدراسة وتم التصدي لها وجاري التعرف على المشاركين فيها لاتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم وحزم.

كما أكد استمرار الدراسة بكل كليات جامعة الأزهر للبنين والبنات رغم تلك المظاهرات المحدودة اليوم.

من جانب آخر، نظمت طالبات جامعة الأزهر من المنتميات لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية مظاهرة اليوم بفرع الجامعة للبنات بمدينة نصر أمام كلية الدراسات الإنسانية رافعات اللافتات التي تندد بما أسموه بالتدخل الأمني في الجامعة.

وكان طلاب الاخوان قد نظموا مظاهرات مماثلة بعد ظهر اليوم بالمقر الرئيسي للجامعة وأمام بعض الكليات بمدينة نصر غير أن قوات الامن تصدت لهم ومنعت خروجهم لتعطيل حركة المرور بطريق النصر.

 

أ ش أ

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