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مقتل 20 شخصا وإصابة 46 في معارك الجبل الغربي الليبي

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مقتل 20 شخصا وإصابة 46 في معارك الجبل الغربي الليبي مقتل 20 شخصا وإصابة 46 في معارك الجبل الغربي الليبي

ارشيفة

أكد مدير المكتب الإعلامي لمجلس غريان البلدي الليبي شكري بلاح ، أن مستشفى غريان التعليمي تسلم جثامين 20 قتيلاً، بالإضافة إلى استقبال 46 جريحًا جراء الأحداث التي شهدتها منطقة ككلة ومحاور الاشتباك بالجبل الغربي بين قوات “فجر ليبيا” وقوات جيش القبائل ولواء القعقاع.

وقال بلاح – في تصريح صحفى اليوم – إن بعض الجرحى نقلوا إلى مستشفى معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس لتلقي العلاج، نظرًا لإصابتهم البليغة، بينما بقي عدد من الجرحى يتلقون الخدمات الصحية بمستشفى غريان التعليمي.

وأضاف بلاح أن غالبية القتلى والجرحى من المدنيين نتيجة القصف العشوائي والمعارك التي شهدتها منطقة ككلة، أمس السبت، وأوضح أن «قوات فجر ليبيا تتمركز الآن بمناطق ككلة والرابطة والأصابعة، وأن قوات جيش القبائل ولواء القعقاع تتمركز بمنطقة القواليش قرب غابة المليعب».

وكان الأمين العام للآمم المتحدة بان كي مون قد طالب في مؤتمر صحفي أمس بالعاصمة الليبية طرابلس كافة المتقاتلين في بنغازي والعاصمة طرابلس بوقف الاقتتال فورا دون أي شروط مسبقة ، وأن المجتمع الدولي لن يسمح باستمرار القتال ونزيف الدماء بين المواطنين الليبيين.

 

أ ش أ

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