عيوب ماكينات الصرف تتسبب في تأخر تطبيق منظومة الخبز الجديدة بالقليوبية

قال المهندس جمال السيد القائم بأعمال وكيل وزارة التموين بالقليوبية ، ان سبب تأخر تطبيق منظومة الخبز على مستوى المحافظة هو ظهور عيوب وثغرات بماكينات الصرف الخاصة بتحويل فارق السعر لصالح أصحاب المخابز بالبنوك وفقا لرقم الحساب البنكي لصاحب المخابز.

وأوضح ان تجارب تشغيل ماكينات الصرف الالى فى المحافظات التى تم فيها تطبيق منظومة الخبز أظهرت العديد من الثغرات والأعطال بسبب إدخال أرقام وبيانات أصحاب المخابز خطأ مما أدى إلى رفض الماكينات لتنفيذ عمليات تحويل فارق السعر ، مؤكدا ان الوزارة تعمل حاليا على حل تلك المشكلة ومراجعة كافة البيانات والأرقام البنكية لتجنب المشاكل وأعطال ماكينات الصرف.

وأضاف السيد ان منظومة الخبز بمحافظة القليوبية كان مقرر لها ان تطبق فى عدد من مدن المحافظة كمرحلة اولى مع بدايات شهر سبتمبر الماضى وتعميم التجربة على جميع المخابز فى نهايات نفس الشهر.

وأعلن السيد ان مديرية التموين بالقليوبية قد انتهت من كافة الاستعدادات لتطبيق منظومة الخبز بالمحافظة في 2258 مخبزا، موزعه على 5 ملايين وربع مواطن، وستكون حصتهم الشهرية 43 ألف طن دقيق.