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التموين:كوريا الجنوبية والسعودية تطلبان المشاركة فى مدينة التجارة والتسوق على قناة السويس

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التموين:كوريا الجنوبية والسعودية تطلبان المشاركة فى مدينة التجارة والتسوق على قناة السويس التموين:كوريا الجنوبية والسعودية تطلبان المشاركة فى مدينة التجارة والتسوق على قناة السويس

:كوريا الجنوبية والسعودية تطلبان المشاركة فى مدينة التجارة والتسوق على قناة السويس

عرضت مجموعتان إستثماريتان من كوريا الجنوبية والسعودية وهما من كبريات الشركات العالمية المشاركة والاستثمار فى مدينة التجارة والتسوق والتي يقوم حاليا جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بوضع التصور النهائي لها والتي سوف تقام بالقرب من محور قناة السويس الجديدة على مساحة 4 ملايين و200 الف متر مربع وتصل تكلفتها الاستثمارية حوالى 40 مليار جنيه وتوفر 500 الف فرصة عمل .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى والوفد المرافق له قد طرح هذا الموضوع على كبريات الشركات العالمية خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية ولاقت ترحيبا كبيرا .

جاء ذلك اليوم خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع كل من سيو يانجشل رئيس مجموعة إستثمارية كورية والشيخ خالد بن محمد رئيس مجموعة إستثمارية سعودية والدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان

وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات له اليوم إن رئيس المجموعة الكورية أبدي ترحيبا شديدا بالاستثمار في مدينة التجارة والتسوق ، موضحا أن هناك تصورا مشابها على غرار هذه المدينة في كوريا الجنوبية وأنه سوف يؤجل سفره لبحث التفاصيل الفنية عن كيفية المشاركة في مدينة التجارة والتسوق

وأضاف أن مدينة التجارة والتسوق جذبت العديد من كبريات الشركات العالمية العربية والأجنبية للاستثمار فيها والمشاركة فى مشروعات أخرى التي سوف تقام فى وعلى محور قناة السويس الجديدة ومنها المناطق اللوجستية والبورصات السلعية ومراكز تخزين وحفظ المنتجات الزراعية وصوامع حفظ وتخزين الحبوب والغلال والبورصات السلعية .

 

أ ش أ

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