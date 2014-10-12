أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

رئيس وزراء اليابان يتطلع لعقد لقاء قمة مع زعيم «بالاو»

Google+ Print
رئيس وزراء اليابان يتطلع لعقد لقاء قمة مع زعيم «بالاو» رئيس وزراء اليابان يتطلع لعقد لقاء قمة مع زعيم «بالاو»

أفادت مصادر مطلعة في اليابان، الأحد، بأن رئيس الوزراء، شينزو آبي، يدرس عقد لقاء قمة مع رئيس بالاو، تومي ريمنجساو، بحلول فصل الربيع القادم في اليابان، وذلك قبيل الزيارة المقررة للإمبراطور اكيهيتو، والإمبراطورة ميتشيكو إلى بالاو.
>وأفادت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية أن «آبي» يهدف إلى تمهيد الطريق أمام إمبراطور وإمبراطورة اليابان، قبل أن تبدأ رحلتهما المزمعة في شهر إبريل المقبل لهذه الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ، والتي خضعت في السابق لحكم اليابان، وشهدت معركة ضارية أثناء الحرب العالمية الثانية.
>ويأمل الإمبراطور والإمبراطورة، خلال زيارتهما إلى بالاو، في تقديم العزاء والمواساة في ضحايا الحرب، وذلك بمناسبة الذكرى الـ70 على انتهاء الحرب العالمية الثانية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية