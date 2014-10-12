رئيس وزراء اليابان يتطلع لعقد لقاء قمة مع زعيم «بالاو»

أفادت مصادر مطلعة في اليابان، الأحد، بأن رئيس الوزراء، شينزو آبي، يدرس عقد لقاء قمة مع رئيس بالاو، تومي ريمنجساو، بحلول فصل الربيع القادم في اليابان، وذلك قبيل الزيارة المقررة للإمبراطور اكيهيتو، والإمبراطورة ميتشيكو إلى بالاو.

>وأفادت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية أن «آبي» يهدف إلى تمهيد الطريق أمام إمبراطور وإمبراطورة اليابان، قبل أن تبدأ رحلتهما المزمعة في شهر إبريل المقبل لهذه الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ، والتي خضعت في السابق لحكم اليابان، وشهدت معركة ضارية أثناء الحرب العالمية الثانية.

>ويأمل الإمبراطور والإمبراطورة، خلال زيارتهما إلى بالاو، في تقديم العزاء والمواساة في ضحايا الحرب، وذلك بمناسبة الذكرى الـ70 على انتهاء الحرب العالمية الثانية.

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