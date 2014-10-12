«هنية»: نتطلّع لمؤتمر إعمار مختلف تدفع فيه إسرائيل ثمن «جرائمها»

قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الفلسطينيين يتطلعون لأنّ يكون مؤتمر إعادة إعمار غزة المنعقد في القاهرة مختلفا عن سابقيه. وقال هنية في بيانٍ أصدره مكتبه الإعلامي، الأحد، إن «الفلسطينيين يتطلعون لمؤتمر مختلف، تدفع فيه إسرائيل ثمن ما ارتكبته من جرائم خلال حربها» الأخيرة على قطاع غزة.

وأضاف أن الأموال التي رصدت خلال المؤتمرين السابقين لإعمار غزة (بعد حربي 2008 و2011) لم يصل منها أي شيء منها إلى القطاع، وهو ما يتطلب وقفة حقيقية من المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته. ودعا هنية، إلى ضرورة أن «تتدفق الأموال هذه المرة ليبدأ إعمار ما دمرته إسرائيل، وأن يستخدم الوفد الفلسطيني لغة تتناسب مع حجم بطولة وصمود أهالي قطاع غزة، وكشف طبيعة حجم الدمار الهائل الذي سببّه العدوان الإسرائيلي، بعيدا عن لغةالاستجدائية بحد قوله.