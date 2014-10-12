حاكم هونج كونج يتعهد بالبقاء في منصبه رغم مطالبات باستقالته

تعهد حاكم هونج كونج ليونج تشون-ينج، الأحد، بالبقاء في منصبه وحذر الطلاب الذين يطالبون باستقالته من أن حركتهم المطالبة بالديمقراطية خرجت عن نطاق السيطرة.

وقال ليونج إن حصار مناطق رئيسية في ذلك المركز المالي الأسيوي والذي دخل أسبوعه الثالث الآن لا يمكن أن يستمر بلا نهاية.

وقال ليونج في مقابلة مع محطة تلفزيون تي في بي المحلية إن حكومة ستواصل محاولة التحدث مع زعماء الطلاب ولكنه لم يستبعد استخدام«الحد الأدنى من القوة» لإخلاء المنطقة.

وأضاف إن الأسابيع القليلة الماضية «أثبتت أن من السهل بدء حركة جماهيرية ولكن من الصعب وقفها.