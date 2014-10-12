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بوجبا: إيفرا هو عمي

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بوجبا: إيفرا هو عمي بوجبا: إيفرا هو عمي

أثنى بول بوجبا نجم وسط منتخب فرنسا ونادي يوفنتوس على مواطنه وزميله باتريس إيفرا المدافع الدولي المخضرم.

بوجبا سجل هدفا في فوز فرنسا على البرتغال خلال موقعة ودية أقيمت مساء يوم السبت.

من صنع الهدف لبوجبا هو إيفرا، الرجل الذي كان معها في مانشستر يونايتد، ثم انتقل إليه في يوفنتوس، ويلعب معه في منتخب فرنسا.

وقال بوجبا بعد الهدف: "هذه الكرة يمكن أن أهديها إلى عمي في الملاعب، باتريس إيفرا".

وتابع لاعب الوسط المتميز "لا يمكن أن أفعل كل شيء بشكل سليم، أنا لازلت في بداية طريقي، لهذا أحتاج إلى إيفرا بجانبي".

وسجل بوجبا - صاحب الـ21 عاما - 5 أهداف في 17 مباراة مع الديوك.

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