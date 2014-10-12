بالوتيللي: اصبروا.. أنا عبقري

لو منحتم ماريو بالوتيللي بعض الوقت سيثبت لكم كم هو عبقري، أو هذا ما يؤمن به نجم ليفربول ومنتخب إيطاليا.

سوبر ماريو انتقل إلى ليفربول، لكنه لم يقدم بعد ما يجعله أهلا للقب خليفة لويس سواريز الذي رحل عن قلعة الحمر متجها إلى برشلونة.

وزادت الضغوط على كتفي بالوتيللي بعدما تم تجاهل اسمه في حسابات منتخب إيطاليا منذ جاء المدير الفني أنطونيو كونتي.

لكن اللاعب صاحب الأصول الغانية رد على كل هذا عبر قناة ليفربول "شكرا لكل من امتدحني.. وأعلم تماما أنكم تحتاجون مني أكثر".

وتابع "أعرف أن الجميع ينتظر الأهداف، وينتظر مني العبقرية المعهودة عني.. لكن اصبروا، امنحوني الوقت وسترون".