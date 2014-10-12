' كلنا يعرف من الأفضل بين رونالدو وبنزيمة '

دافع لويس ناني نجم منتخب البرتغال عن زميله وقائده في الفريق كريستيانو رونالدو بعد الخسارة أمام فرنسا وديا مساء يوم السبت.

المباراة شهدت مواجهة بين ثنائي هجوم ريال مدريد، كريم بنزيمة قائدا للديوك وكريستيانو رونالدو قائدا للبرتغال.

وخسر رونالدو الذي خرج من اللقاء مصابا، وقد سدد على مرمى فرنسا 6 كرات.

وقال ناني بعد المباراة: "انتم تعلمون جميعا من الأفضل لو أردتم الحديث عن رونالدو وبنزيمة".

وتابع لاعب مانشستر يونايتد السابق وسبورتنج لشبونة الحالي "المباراة لم تكن بين بنزيمة ورونالدو فقط، بل المنتخبين، واللقاء كان جيدا، والأفضل بفارق بسيط في الملعب فاز".