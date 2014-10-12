لويف راض عن ألمانيا المهزومة

أبدى يواخيم لويف المدير الفني لمنتخب ألمانيا رضاه عن مستوى لاعبيه رغم الخسارة أمام بولندا في التصفيات المرشحة لأمم أوروبا.
الخسارة هي الرسمية الأولى لألمانيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية أو المونديال بعد 33 مباراة بلا هزائم (29 فوز، 4 تعادلات).
لكن لويف صرح بعدها "العيب الوحيد البسيط الذي أدى لهذه النتيجة هي أننا لم نحول الفرص التي وصلتنا إلى أهداف".
وتابع "صحيح أننا لم نلعب بعمق كاف في الشوط الأول، لم نستغل الطرفين وعرض الملعب في الشوط الثاني، لكن لا يمكنني انتقاد الفريق ولا اللاعبين".
وأضاف "أنا راض عن مستوى الجميع، فقط لو سجلنا ما أتيح لنا لفزنا".
وأتم "ما الذي سنفعله الآن؟ سنلعب المباراة التالية لنفوز على أيرلندا يوم الأربعاء".