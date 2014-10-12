بالفيديو والصور .. مظاهرة محدودة لطلاب الإخوان بجامعة القناة

نظم عدد من طلاب وطالبات جماعة الإخوان بجامعة القناة ، قبل قليل ، مظاهرة محدودة جابت أرجاء الجامعة ، ورفع المشاركون بالمظاهرة لافتات رابعة وشعارات مؤيدة للإخوان والرئيس المعزول وصور عدد من قتلى اعتصامى رابعة والنهضة ، وهتفوا هتافات ضد الجيش والشرطة والرئيس السيسي.

وقام أفراد الأمن الداخلى بتأمين المظاهرة خشية وقوع احتكاكات أو أعمال عنف او اشتباكات.

استمرت التظاهرة نحو نصف ساعة ، وقدر عدد المشاركين فيها بنحو أربعين طالب وطالبة من إجمالى عدد طلاب الجامعة البالغ عشرين الف طالب وطالبة الامر.

وأكد الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة ان التظاهرة لا قيمة لها ولم تؤثر على العملية التعليمية ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أى تظاهرات بالجامعة.

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