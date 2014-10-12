جامعة جنوب الوادي تنظم الملتقى التوظيفي الأول السبت القادم

يعقد مركز التطوير الوظيفي بجامعة جنوب الوادي ، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة ، الملتقى التوظيفي الأول بالتعاون مع عدد كبير من الشركات والمؤسسات المحلية و الدولية يوم السبت 18 أكتوبر 2014 م.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الملتقى يأتي في إطار تنفيذ أنشطة مركز التطوير الوظيفي (CDC) الذي يخدم الطلاب والخريجين في مجالات التدريب والبحث عن فرص عمل.

وأشار الدكتور محمد عمران خليفة مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة أن هذا الملتقى يشارك فيه أكثر من 28 شركة و مؤسسة حيث يتضمن الملتقى تقديم فرص عمل متنوعة لشباب الخريجين ما بين محاسبين و إداريين و سكرتارية و مندوبي مبيعات و وظائف أخرى بجانب عقد ندوات تعريفية عن منح الحصول على الدرجات العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس و الخريجين و منح تدريبية مجانية لطلاب وخريجي الجامعة و تشمل منح تدريب ميدانية بالإضافة الى ندوات تثقيفية للشباب عن كتابة السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية ومهارات البحث عن عمل .. وأضاف أن هذا الملتقى التوظيفي يعد الأول الذي ينفذه مركز التطوير الوظيفي بالجامعة .

كما يعقد المركز على هامش الملتقي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعة (UNIDO) مؤتمرا يشمل ندوات تعليمية تثقيفية للشباب عن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.