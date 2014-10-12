الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي اليوم وغدا أمام المصلين

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد) الحرم الإبراهيمي الشريف بشكل كامل في وجه المصلين المسلمين بحجة عيد العرش اليهودي.

وأكدت مديرية الأوقاف في “الخليل”، أن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي في وجه المصليين المسلمين لمدة يومين اعتبارا من اليوم بحجة الأعياد اليهودية واستباحت جميع أروقة الحرم للمستوطنين للصلاة فيه، معتبرة ذلك تعديا صارخا على حرية العبادة في المسجد الإبراهيمي للمسلمين.

وبهذا الإجراء أعاقت قوات الاحتلال حركة المواطنين والأسواق في البلدة القديمة من المدينة وشددت إجراءاتها على الحواجز العسكرية وأغلقت الطرق المؤدية إلى الحرم من منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل إلى قلب البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي وسيرت دوريات راجلة بحجة تأمين وصول المستوطنين إلى الحرم والبلدة القديمة والتجول فيها.

أ ش أ