النيابة بالإتحادية :إعتداء الإخوان كان للحفاظ على الكرسى وليس لحماية مرسى

أوضح المستشار إبراهيم صالح المحامى العام لنيابات غرب القاهرة فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف فى القضية المعروفة اعلاميًا “بأحداث الإتحادية” أن المتهم “محمد مرسى”لم يتعرض لإعتداء غاشم كما يدعى الإخوان مؤكدًا إن “مرسى” لم يتعرض لإى إعتداءات تهدد أمنه وسلامته وإن ما تعرض له هو قيام بعض المتظاهرين بإلقاء الأحذية على موكبه.

وأشار أن جماعة الإخوان اختلقوا الخطر وكذبوا فى هذه الاعتداءات ليختلقوا مبرر للإعتداء على المتظاهرين متسائلًأ “أين حماية شرعية يكون ثمنها الدماء والقتل وأضاح أن من تعلق بتلابيب السلطة تهون عليه الدماء للحفاظ على الكرسى كما وصف ممثل النيابة سياسة الرئيس الأسبق محمد مرسي في حكم البلاد بالسياسة المستبدة.

و أضاف صالح أن معتصمي الإتحادية في ديسمبر 2012 لم يكن يمثلوا أي خطر على مرسي بدليل انه لم يادر القصر ومارس عمله بصورة طبيعية أيام 4 و 5 و 6 ديسمبر 2012 مشيرًا إلى أن اذا كان هناك غدر عليه لكان غادر إلى أي قصر اخر كقصر القبة مضيفًا إن مرسي حنث بقسمه عند توليه حكم مصر في الحفاظ على أمن البلاد والمواطنين وحسابه عند الله أولًا ثم المحكمة وكان حرصه على “الكرسي” أكثر من حرصه على دماء المصريين التي هانت عليه.

استطرد ممثل النيابة أن المصريين هم من أعطوا مرسي حق الشرعية لحكم البلاد، لكنه وجماعته إعتدوا عليهم بحجة أنهم أعداء الوطن عند نزول بعضهم.