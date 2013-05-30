"حمزاوي": سد النهضة مشكلة حقيقية.. ويجب إعلان تقرير اللجنة الثلاثية بشفافية

"تمرد" وسيلة للضغط الشعبي السلمي

كتب : فاطمة النشابي منذ 13 دقيقة

قال عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن بناء سد النهضة مشكلة حقيقية، ستؤثر على حصة مصر من مياة النيل، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة الثلاثية، يجب أن يعلن بشفافية؛ لمعرفة تداعيات بناء سد النهضة.

وعن حملة "تمرد"، قال حمزاوي، خلال لقائه مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة "سي بي سي"، في برنامج "ممكن": إنها وسيلة للضغط الشعبي السلمي ولا أعرف لماذا يتم رفضها، كما إنها تدعو إلى إجراء ديمقراطي من خلال الصندوق الانتخابي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وتابع أنه ليس في صالح جماعة الإخوان المسلمين، إجراء انتخابات في الوقت الحالي، والعوار الدستوري في قانون الانتخابات البرلمانية، يذهب بها إلى 2014 مشيرا إلى أنه لا يوجد أحد يفوز في الانتخابات لمجرد قصور أو عيوب المنافس له.

وعن تصويت الجيش وضباط الشرطة في الانتخابات، قال هناك فرق بين المؤسسة وبين الأفراد، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه الجميع عند الحديث على مشاركة العسكريين في التصويت بالانتخابات، وأن هناك العديد من الضمانات لإتمام ذلك.