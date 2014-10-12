البلتاجي يصفق اعتراضًا على مرافعة النيابة في قضية «أحداث الاتحادية»

قام القيادي بجماعة الإخوان المحبوس محمد البلتاجي بالتصفيق اعتراضا على مرافعة النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة اعلاميا باحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و 14 أخرين وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسى مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التى اندلعت رفضا للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره مرسى فى نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.

عقدت الجلسة برئاسة المتشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل واحمد ابو الفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحات .

حيث فوجئ الحضور أثناء تلاوة مرافعة ممثل النيابة بالقيادي المحبوس محمد البلتاجي يصفق استكارا على مرافعة النيابة في محاولة منه للسخرية من أدلة النيابة .