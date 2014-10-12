مكياج مايا دياب لمحاربة سرطان الثدي

حضرت النجمة مايا دياب إلى أوتيل لو غري بيروت، لعقد مؤتمر توعية حول موضوع "الوقاية من سرطان الثدي"، جمع العديد من الوجوه الاعلاميّة و الأطباء المتخّصصين، إضافة الى نساء عانين من هذا المرض. لكن اللافت كان مكياج مايا دياب ، المختلف تماماً عن إطلالاتها السابقة ، إذ اتّسم بالنعومة والبساطة في استخدام المستحضرات.

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مكياج العيون:

تغيير في رسمة الحاجب: اعتدنا أن نرى مايا دياب بالحواجب العريضة، التي توحي بنظرة حادّة، لكنها مؤخّراً اعتمدت الحواجب التي تبدو طبيعيّة جدّاً، حتى أنّها حاولت رسم الحاجب بشكل أرفع عمّا كان عليه.

الظلال البرونزي: يعتبر اللون البرونزي من آخر صيحات الجمال، إذ أنّه يناسب السهرات، كما يضفي إشراقاً على النظرة في النهار. وهنا استخدمته مايا دياب بشكل خفيف على الجفن العلوي، ما أبرز لون عينيها من دون أن يفقدها طبيعيّة الإطلالة.

الآي لاينر المجنّح: رسمة الآي لاينر تختلف من مكياج إلى آخر، إلا أنّ الآي لاينر المجنّح يبقى من أساسيات الموضة، فهو يكبّر العين بشكل طبيعي، ويمنحها نظرة شابة ، من دون أن يتخطى هامش الكلاسيكيّة. لتطبيق الآي لاينر المجنّح بشكل طبيعي، على غرار مايا دياب، ننصحك باستخدام الكحل السائل مع فرشاة رفيعة، ثم رسم خطّ رفيع على طول الرموش. وبعدها يمكنك تثبيت المنحى التصاعدي على العين بالفرشاة، من الداخل الى الخارج، قبل سحب الخط بشكل أفقي رفيع نحو الخارج. أما بالنسبة للجانح، إبدئي برسمه من الزاوية الخارجيّة إلى الداخل، بخط رفيع فوق الخطّ الأول، وبعدها إملئي الفراغ بينهما. حاولي أن تجعلي الخط يرتفع تدريجيّاً كلما اقتربتِ من الزاوية الداخليّة للعين.

رسم للعين بالكحل الأسود: لم يقتصر مكياج العين على الآي لاينر المجنّح، بل رسمت مايا عينها بالكحل الأسود من الداخل، ثم أضافت الظلال بالأسود على الجفن السفلي.

الرموش الكثيفة: تعتمد مايا دياب على الرموش الاصطناعيّة في غالبيّة إطلالاتها، لكنها في هذا المكياج أكثرت من استخدام الرموش، إلى درجة أنها بدت ملتصقة بالحاجب.

أحمر الشفاه: وضعت مايا دياب أحمر الشفاه الزهري الفاتح. هذا اللون انتشر في كلّ عروض الجمال، وأصبح الميزة الأساسيّة للمكياج الطبيعي. وهنا مع بشرة مايا دياب السمراء، بدا مناسباً جدّاً لفكرة المناسبة.

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