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أعشاب تفتيح البشرة من بلاد الصين الشعبية

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أعشاب تفتيح البشرة من بلاد الصين الشعبية أعشاب تفتيح البشرة من بلاد الصين الشعبية

الأحد 12-10-2014 15:39

هناك العديد من المكونات الطبيعية التي يمكنها أن تبقي بشرتك في عمر الشباب لسنوات عديدة إلى الأمام، وعلى الرغم من شهرة المركبات والكريمات التجارية الخاصة بتفتيح البشرة وشبابها، إلا أن المرأة العربية دائماً تفضل الوصفات الطبيعية.
ومن المعروف أن الصين هي أشهر دولة في إنتاج الشاي الأخضر الخاص بإنقاص الوزن، كما أنها تتميز بوجود العديد من المكونات الطبيعية الأخرى الخاصة بتفتيح البشرة والمحافظة على شبابها.
وللحصول على بشرة فاتحة ووجه خالٍ من التجاعيد والهالات السوداء عليك بالبحث عن الأقنعة القوية والفعالة، والتي تتكون من الأعشاب الطبيعية مع الابتعاد عن الوصفات الغير مضمونة، فهي ليست مضرة، لكنها ستكون غير فعالة.

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المكونات:
•كاكنج
•بذور قطورة
•ترمس مر
•زهره الوادي
•آس
•جنين القمح
الطريقة:
1.اسحقي المكونات سوياً بنسب متساوية باستخدام المطحنة حتى تكون كالبودرة.
2.ضعيها في علبة أو كيس محكم الإغلاق، فهذه الأعشاب يمكن تخزينها لفترات طويلة.
3.استخدمي ملعقة واحدة من الأعشاب وامزجيها بملعقة من العسل.
4.ضعي المزيج على بشرة وجهك ورقبتك لمدة نصف ساعة مرتين أسبوعياً.
لا يعمل هذا المزيج على تفتيح البشرة فحسب، بل يقوم بترطيب البشرة وإزالة تجاعيد الوجه والهالات السوداء بها، فضلاً عن فوائده في ترقيق الجلد بقوة وتغذيته.

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