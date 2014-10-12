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بالأرقام - إبراهيم صلاح = غالي + النني + عبد ربه

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بالأرقام - إبراهيم صلاح = غالي + النني + عبد ربه بالأرقام - إبراهيم صلاح = غالي + النني + عبد ربه

كان منتخب مصر يحتاج بشدة إلى إبراهيم صلاح لإغلاق حصونه.. هذا ما تؤكده الأرقام بعد 3 جولات من عمر التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا.

إبراهيم صلاح لم يتواجد في قائمة خلال مباراتي السنغال وتونس، والتي خسرهما فريق الفراعنة.

ثم لعب أساسيا في ظل تغيير الخطة من الاعتماد على ثنائي ارتكاز إلى اللعب بثلاثي يقوده إبراهيم صلاح.. وقد كان المفعول رائعا.

نجح منتخب مصر في الفوز على بتسوانا، واسترد قوته الدفاعية.. ليس فقط بسبب تغيير الثنائي علي غزل وأحمد سعيد "أوكا" بسعد سمير ومحمد نجيب، بل الفضل الأساسي ربما يعود لصلاح.

المعادلة

معدل استرجاع صلاح للكرة يبلغ هذا الموسم 17 مرة في المباراة الواحدة، تصل إلى 21 في بعض الأحيان.

ولقياس ما قدمه صلاح للمنتخب وما افتقده الفريق الوطني في غيابه، دعونا نلقي نظرة على معدل استخلاص الفراعنة للكرات في مباراة تونس.

حسام غالي استخلص الكرة في مباراة تونس 4 مرات.

حسني عبد ربه - بديل حسام غالي - استخلص الكرة في مباراة تونس مرتين.

محمد النني استخلص الكرة في مباراة تونس 8 مرات.

إجمالا، وسط دفاع منتخب مصر استخلص الكرة 14 مرة.. في حين صلاح بمفرده يستخلصها 17 مرة.

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فيديو اليوم السابع

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