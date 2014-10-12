ماذا أختار.. العباءة التقليدية أم العصرية؟

ان اعتماد العباءة لدى السيدات بات أكثر رواجاً، وجزءاً لا يتجزأ في عالم الموضة والأزياء. فتنوّعت الموديلات والقصات والتطريزات باختلاف المصممين والمصممات.

وبات المصمّمون يعتمدون أقمشة جديدة تتناسب والمناخ في منطقة الخليج، كما اعتمادهم على قصّات وموديلات مختلفة منها عصرية وأخرى تقليدية بحسب متطلبات السيدات في عصرنا هذا.

كما نلاحظ ايضاً كيف أن التطريز بمختلف تقنيّاته والرسم على القماش بات واضحاً على معظم التصاميم، ناهيك عن الشالات التي تتماشى مع ستايل العباءة لطلة متكاملة ومتجانسة.

ان اختيارك للعباءة شبيه جداً باختيارك لثيابك. فلكل سيدة شخصية خاصة تميّزها عن الأخرى، تختار بالتالي ثيابها حسب ذوقها وشكل جسمها ونمط حياتها، ولا ننسى المكان والمناسبة التي ستتواجد فيها.



وهنا يكمن السؤال ماذا اختار العباءة التقليدية او العباءة العصرية؟

إختاري العباءة التقليدية اوالكلاسيكية:

١-ـ ان كانت شخصيّتك جدية وتقليدية، وتعملين في القطاع العام ويتحتّم عليك ان تظهري بصورة جدية ذات مصداقية عالية.

٢-ـ إذا كنت خجولة الطبع ولا تريدين ان تلفتي الانظار الى ما ترتدينه، وبالتالي تفضلين ان يكون حضورك غير بارز وبعيد عن التكلّف.

٣-ـ إن كنت سيدة كبيرة في السنّ، فالعباءة التقليدية تليق بك. ولكن هذا لا يمنع ان ترتدي السيدة الكبيرة في السن عباءة عصرية اذا كانت تليق بشخصيتها. وكذلك يمكن للسيدة الصغيرة بالسن أن تختار عباءة تقليدية ان كانت تعكس شخصيّتها.

إختاري العباءة العصرية:

١-ـ إن كانت شخصيتك حيوية وصاحبة طباع مرحة ونشيطة، وتعملين في مجال الموضة والفن والابداع، وبالتالي يتحتم عليك ان تظهري بصورة عصرية.

٢ـ إن كنت سيّدة لا تخجلين من ان تكوني بارزة ومحطّ انظار الجميع فالعباءة العصرية تليق بك.

٣ـ ان كنت صغيرة السن، طالبة اوسيدة مجتمع ملمّة بالموضة وتتابعينها، فاختيارك لهذه الانواع من العباءات تليق بك حتماً.

تقدّم لك سيدتي مجموعة من الصور لعباءات عصرية واخرى تقليدية، اختاري منها ما يناسبك.

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