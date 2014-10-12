البنطلون المشجّر موضة، فمتى تختارينه؟

موضة الطبعات أو النقشات المختلفة أصبحت رائجة جداً على الملابس، لدى المشاهير والفاشينيستات في مختلف دول العالم، لا سيّما المشجّر منها، خصوصاً على السراويل.

ولكن بمن تليق هذه السراويل، وكيف يُمكن ارتداؤها بشكل صحيح وجميل، برغم كثرة ألوانها وأشكالها؟!

إليك من "سيدتي نت" نصائح فعّالة في ارتداء السروال المشجّر، وأخرى لتجنّب اختياره.

اعتمديه إذاً:

١ـ إذا كانت ساقاك طويلتين، لأنّ هذا النوع من الطبعات يجعل الساقين تبدوان أقصر.

٢ـ إذا كنت عصريّة، وعلى الموضة. ولكن اعتمديه مع قميص من لون واحد لا أكثر.

٣ـ إذا نسّقته مع قميص موحّد اللون وبسيط. والأفضل اختيار ألوان البيج، والأبيض، والأسود، أو أيّ لون من ألوان الطبيعة المشجّرة.

٤ـ إذا كانت المناسبات أقلّ رسمية. يمكن اعتماده مع حذاء بكعب عالٍ أو حذاءٍ رياضيّ عصريّ.

٥ـ إذا كانت للحقيبة بسيطة، وكذلك الاكسسوارات والحذاء، من أجل تحقيق إطلالة عصريّة وأنيقة معاً، من دون تكلّف.

لا تعتمدي السروال المشجّر:

١ـ إذا كنت قصيرة القامة، فهذه الطبعات تجعل الساقين تبدوان أقصر، والقامة تالياً.

٢ـ إذا كنت كلاسيكيّة، وتفضّلين إطلالات أقلّ بروزاً ولفتاً للنظر.

٣-ـ في المناسبات الرسمية، وإذا كنت تعملين في القطاع العام. فبعض المهن تحتّم عليك أن تحافظي على صورة جدّية أكثر منها عصرية.

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