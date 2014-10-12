هوس النجمات بالخطوط مازال مستمراً

كانت الخطوط منذ الصيف الماضي أحد أبرز اتجاهات الموضة، وقد شوهدت في إطلالات كثيرة من إطلالات النجمات منذ ذلك الحين، ومازالت مستمرة في المقدمة حتى الآن.

شوهدت الخطوط في إطلالات مختلفة لأجمل نجمات هوليوود سواء على السجادة الحمراء أو في الإطلالات اليومية البسيطة، ولكن الملفت أنها أصبحت تظهر مؤخراً بتصاميم عصرية وتفاصيل ناعمة وتضفي لمسة عصرية على الإطلالة.

ففي إطلالة النجمتين ليلي كولينز Lily Collins وأوليفيا باليرمو Olivia Palermo دمجت الخطوط مع الطبعات المختلفة فأعطتهما مظهراً عصرياً أنيقاً، أما في إطلالة العارضتين جون سمولز Joan Smalls وكارلي كلوس Karlie Kloss فشاهدنا هذه الخطوط في أبسط أشكالها.

وعلى السجادة الحمراء تتعمد النجمات ارتداء هذه الطبعة بشكل بسيط وغير مبالغ فيه، وشاهدنا ذلك في إطلالة اريل وينتور Ariel Winter واليسون ويليامز Allison Williams .

تعجبنا مرونة الخطوط، إذ تتيح لك فرصة ارتدائها بأي شكل ومع أي طبعة أو لون مختلف.

شاهدي الصور وابتكري طرقاً جديدة لارتداء الخطوط لكي تتألقي بها.



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