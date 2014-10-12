نائب عراقي: مجلس النواب سيصوت الخميس المقبل على الوزارات الأمنية

رجح النائب عن اتحاد القوى الوطنية العراقي رعد الدهلكي تسمية مرشحي الوزارات الأمنية الخميس المقبل والتصويت عليهما داخل قبة البرلمان.

وقال الدهلكي – في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي ( واع ) اليوم الأحد – إن هناك تقاربا في وجهات النظر بخصوص الوزارات الأمنية ، مشيرا إلى أن الخميس المقبل سيتم فيه حسم المرشحين للوزارات الأمنية ، كما سيتم التصويت عليها داخل قبة مجلس النواب .

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي كان قد وعد بحسم ملف الوزارات الأمنية في أقرب فرصة، وسط تزايد الدعوات من قبل الأوساط السياسية والشعبية في ضرورة حسم هذا الملف سريعا .

أ ش أ