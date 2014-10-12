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وزير الصحة يقرر إعفاء مدير مستشفى الفيوم العام من منصبه لتدني مستوى الخدمة

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وزير الصحة يقرر إعفاء مدير مستشفى الفيوم العام من منصبه لتدني مستوى الخدمة وزير الصحة يقرر إعفاء مدير مستشفى الفيوم العام من منصبه لتدني مستوى الخدمة

الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان

قام الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان بإعفاء مدير مستشفى الفيوم العام من منصبه ، ومدير وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى ومجازاة الأطباء المتسببين فى تدني مستوي تقديم الخدمة الطبية بوحدة الغسيل الكلوي.

جاء ذلك على خلفية قيام لجنة المرور الدوري المشكلة من قبل قطاع الطب العلاجي بالمرور على المستشفى بغرض متابعة وتحسين الأداء .

كان الدكتور عادل عدوي وزير الصحّة قد وجه بتشكيل لجان من قبل قطاع الطب العلاجي بالوزارة وكلفها بالمرور الدوري على المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظات المختلفة وذلك لمتابعة جودة تقديم الخدمة الطبية للمرضى ومدى التزام المستشفيات بقواعد الجودة الطبية ووسائل مكافحة العدوى بالإضافة الى قياس مدى رضاء المواطنين عن أداء الخدمة بمستشفيات وزارة الصحة .

قامت اللجنة التي زارت مستشفى الفيوم العام بناء على ما لمسته من سلبيات برفع توصياتها للوزير الذي اتخذ عدة إجراءات السريعة من بينها تحويل الأطباء الاستشاريين والأخصائيين ونواب الاستقبال للشئون القانونية لعدم تواجدهم بالاستقبال وقت المرور, كما تم تحويل مدير المستشفى ومسئولي مكافحة العدوى بالمستشفى للشئون القانونية بالمديرية وذلك للتراخي وضعف الإشراف وعدم المرور والمتابعة داخل المستشفى , بالإضافة إلى إعفاء مسئول الكلى بالمديرية ومدير وحدة الغسيل من عملهم نظرا لإهمالهم وعدم إشرافهم وكثرة شكوى المرضى بعدم تواجدهم وانعدام الإشراف والرقابة على الوحدة .

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