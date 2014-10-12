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إصابة نجار فى انفجار جسم غريب أمام مدرسة بالفيوم

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إصابة نجار فى انفجار جسم غريب أمام مدرسة بالفيوم إصابة نجار فى انفجار جسم غريب أمام مدرسة بالفيوم

النجار المصاب

أصيب نجار فى انفجار جسم غريب ، عثر عليه داخل كيس أسود ملقى أمام مدرسة الباسل بمدينة الفيوم.

تلقي اللواء الشافعي حسن أبو عامر، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، بلاغا بوقوع انفجار أمام مدرسة الباسل بشارع المدارس ، كما تلقي إخطارا من الدكتور مدحت محمد شكري، وكيل وزارة الصحة بوصول سعيد جمال حسين 20 سنة نجار الذي أصيب في الانفجار إلي قسم الطوارئ بمستشفي الفيوم العام .

انتقلت أجهزة الحماية المدنية والمفرقعات إلي المكان حيث تبين عثور النجار علي كيس أسود بداخله جسم غريب ولما طرق علية وألقاه انفجر فيه ، وجارى تمشيط المنطقة .

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